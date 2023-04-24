《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省２３日公布首季經濟數據，首季ＧＤＰ同比增長４％，

弱於全國平均水平的增４﹒５％。廣東省政府同日召開全省首季經濟形勢分析會，省長王偉中表

示，首季經濟運行成績來之不易。要正視困難，補短板、強弱項、鍛長板，全力鞏固經濟恢復向

好態勢。堅持「快、準、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、

精準直達，扎實做好第二季經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。

王偉中強調，要推動工業經濟加速回穩向好，以實體經濟為本、堅持製造業當家，加快推動

重大產業項目的謀劃、建設和投產，大力發展新型儲能等戰略性新興產業。要加快實現高水平科

技自立自強，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加快推進重點項目建設，用好專

項債和政策性開發性金融工具，進一步激發民間投資活力。要多措並舉促進消費，抓好汽車、家

電等大宗消費，積極促進文旅消費，加快培育新型消費，推動住房消費健康發展。要全力鞏固外

貿外資向好勢頭，拓市場、抓訂單，積極擴大先進技術、重要設備、能源資源等進口，創新方式

招商引資，狠抓簽約項目落地建設，積極推動在粵企業增資擴產。

王偉中又稱，要推動國內外特別是珠三角產業向粵東粵西粵北有序轉移，促進城鄉區域協調

發展。要抓好糧食生產和農業發展，大力發展海上牧場和食品加工業。要全力穩就業穩民生，加

大力度穩崗拓崗，做好高校畢業生、農民工等重點群體就業工作。要統籌發展和安全，扎實有效

防範化解重大風險，毫不放鬆抓好新階段疫情防控，認真做好「三防」和安全生產工作。

（ｓｌ）

