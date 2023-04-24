《經濟通通訊社２４日專訊》內地「五一」假期自２９日起一連５天展開，多個旅遊服務平

台成績亮眼，旅遊市場勢將迎來疫後高峰。不過，內地傳媒引述多名消費者指出，月前以優惠價

格在旅遊服務平台預訂民宿於五一入住，近日卻忽然遭到民宿「毀約」，要求他們盡快取消訂單

。「毀約」理由層出不窮，如正在裝修、已經倒閉、拆遷、店面轉讓、有親戚要住等，但消費者

上平台查看，發現涉事民宿仍然存在，且每晚房價最少上漲１倍。部分消費者遂向平台投訴，並

獲得賠償、補差價或安排其他民宿，毀約民宿也遭到平台處罰。

針對近期部分地區的民宿臨時漲價毀約，攜程（０９９６１）相關負責人表示，將出台一系

列措施，進一步確保消費者權益。具體來說，如客人遇住宿方毀約，平台將與住宿方協調為客人

安排原標準或以上級別的房間入住，或者幫客人預訂附近同等住宿，並承擔差價，差價金額上限

為原訂單首晚房價的３倍。負責人又指，雖然發現異常價格平台會加以攔截，但由於酒店行業的

複雜性，攜程很難準確界定代理商售賣價格的合理漲幅區間，而這也是行業治理共同存在的難點

和痛點，攜程也在不斷學習完善中。

飛豬旅行網則表示，平台方接到消費者投訴後會與民宿核實，若情況屬實會對民宿進行考核

和監管。如果平台方核實到民宿有房卻不讓消費者入住，平台將保障消費者入住或提供一定數額

的賠償，若民宿未處理平台將進行處罰。（ｓｌ）

