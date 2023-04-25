《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》第四屆聯合國世界數據論壇２４日在浙江

杭州開幕。國務院副總理丁薛祥出席開幕式，宣讀國家主席習近平賀信並致辭。習近平在賀信稱

，中國願同世界各國一道，在全球發展倡議框架下深化國際數據合作，以「數據之治」助力落實

聯合國２０３０年可持續發展議程，攜手構建開放共贏的數據領域國際合作格局。



＊四點倡議：深化全球數字治理＊



丁薛祥在致辭中提出四點倡議：一是堅持真正的多邊主義，深化全球數字治理，打破數字壁

壘，深化數據互聯，積極拓展平等、開放、合作的數字夥伴關係。二是強化數字創新應用，加快

推進數字化轉型，加強新一代數字技術協同創新，推動數字技術融入經濟社會發展各領域和全過

程。三是促進公平發展，不斷彌合數字鴻溝，營造開放、包容、公平、公正、非歧視的數字經濟

發展環境，增強數字經濟可及性，共享數字技術發展紅利。四是攜手落實聯合國２０３０年可持

續發展議程，強化對全球減貧、糧食安全、能源供應、衛生健康等領域的統計監測，及時準確衡

量可持續發展的進展和成效。

第四屆聯合國世界數據論壇由聯合國主辦，國家統計局和浙江省政府聯合承辦，論壇主題口

號是「擁抱數據 共贏未來」。國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表參加了開幕

式。

