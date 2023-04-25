《經濟通通訊社２５日專訊》上海市政府發布《關於新時期強化投資促進加快建設現代化產

業體系的政策措施》，提出上海要聚力招引「三大先導產業」。

對於集成電路產業，上海要圍繞芯片設計、制造、封測、裝備、材料等領域，積極招引硬實

力優質企業落地。對引進符合條件的零部件、原材料等集成電路裝備材料重大項目和ＥＤＡ等高

端軟件項目，給予不超過項目投資的３０％、最高１億元（人民幣．下同）的支持。

對於生物醫藥產業，上海要吸引國內外優質企業在滬設立各類總部、研發中心、生產基地等

，加大對優質項目的支持力度。對符合條件的創新藥械研發項目，最高給予３０００萬元的支持

；對符合條件的生物醫藥領域核心技術攻關、關鍵專業化服務平台建設和重大產品產業化項目，

最高給予１５００萬元支持。

對於人工智能產業，上海要瞄准人工智能領域具有全球影響力的重大原創成果、前沿理論、

龍頭企業等，加快招引智能芯片、核心算法、操作系統和基礎軟件等重點項目落地。對引進符合

條件的人工智能關鍵技術項目，給予不超過項目投資的３０％、最高２０００萬元的支持。

（ｌｃ）

