《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４５﹒１８億元，賣盤超買盤，流走２５﹒１８億元，佔每日額度４﹒８４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０５﹒４９億元，買盤超賣盤，流入
１４﹒５１億元，佔每日額度３﹒４６％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
25/04/2023 16:21
《深港通》北上全日流走２５﹒２億，南下全日流入１４﹒５億
《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５４５﹒１８億元，賣盤超買盤，流走２５﹒１８億元，佔每日額度４﹒８４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０５﹒４９億元，買盤超賣盤，流入
１４﹒５１億元，佔每日額度３﹒４６％。
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