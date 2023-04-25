《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向第四屆聯合國世界數據論壇致賀信

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國家主席習近平２４日向第四屆聯合國世界數據論壇致賀信指，中國願同世界各國一道，在全球

發展倡議框架下深化國際數據合作，以「數據之治」助力落實聯合國２０３０年可持續發展議程

，攜手構建開放共贏的數據領域國際合作格局。



加快資本市場雙向開放，多項舉措值得期待

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滬深港通交易日曆２４日優化上線實施，這是進一步擴大資本市場高水平雙向開放的重要舉措。

專家認為，在加快推出並落實各項開放舉措政策信號下，未來資本市場雙向開放有望提速。



基本養老保險基金投資規模已超１﹒６５萬億元

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人社部昨日舉行２０２３年一季度新聞發布會並表示，截至３月底，個人養老金參加人數

３３２４萬人，基本養老保險基金投資運營規模超１﹒６５萬億元人民幣。下一步，人社部將規

範發展個人養老金制度，部署開展社會保險基金管理鞏固提升行動。





《上海證券報》



習近平向第四屆聯合國世界數據論壇致賀信

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國家主席習近平２４日向第四屆聯合國世界數據論壇致賀信指，中國願同世界各國一道，在全球

發展倡議框架下深化國際數據合作，以「數據之治」助力落實聯合國２０３０年可持續發展議程

，攜手構建開放共贏的數據領域國際合作格局。



央企上市公司資產整合提速

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２０２３年以來，央企上市公司的資本運作頗為活躍，已有超９０家公司透露資產整合相關事項

，資本運作類型涉及非公開發行、股權轉讓、投資設立子公司，以及增資擴股等。



國家高新區一季度起勢有力

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近日，多個國家高新區發布一季度經濟成績單，各項數據顯示經濟企穩回升，產業集聚壯大。作

為創新驅動發展示範區和高質量發展先行區，今年國家高新區起勢有力、開局良好。





《證券時報》



習近平接受外國駐華大使遞交國書

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國家主席習近平２４日下午在人民大會堂接受７０位駐華大使遞交國書，他們是蒙古國駐華大使

巴德爾勒、圭亞那駐華大使周雅欣、巴巴多斯駐華大使亨利、薩爾瓦多駐華大使阿爾瓦雷斯、奧

地利駐華大使利肯、冰島駐華大使易卜雷等。



海南銷售稅改革呼之欲出

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近日，海南省常務副省長沈丹陽向媒體透露，銷售稅改革方案有望在年底推出，屆時海南將簡併

現行增值稅、消費稅、車輛購置稅、城市維護建設稅及教育費附加等稅費，改為在貨物和服務零

售環節徵收銷售稅。



券商掙錢了憑的都是本事？

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證券行業是與市場高度關聯的行業，當市場景氣、券商業績好轉，這樣的業績真的可以說都是因

為主觀努力嗎？應該說，如果有券商確實能夠在下跌周期行情中，依舊保持業績韌性，那才可以

當之無愧地歸因，憑自身本事在賺錢。（ｌｃ）

