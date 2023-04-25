《經濟通通訊社２５日專訊》中信證券分析Ａ股走勢指，市場巨震來源於極致博弈後的部分

投資者心態失衡，政治局會議後預計市場回歸理性，經濟漸進復甦背景下可投品種逐漸增多，預

計主題熱度逐步降溫，配置思路回歸業績。

首先，美國對華投資限制及國內局部疫情回升影響極為有限，並不是市場波動主因，行情極

致分化下部分投資者心態失衡，過度聚焦於短期博弈，ＡＩ主題板塊在短期高度依賴交易，階段

性失去了靠配置獲取超額回報的特徵。其次，經濟復甦的第一觀察期已接近尾聲，政策開始密集

「查遺補漏」，月底政治局會議後更多精準政策值得期待。

配置上，分析建議積極布局一季報超預期品種，淡化持倉博弈，同時繼續堅守受益於全球流

動性拐點和院端復甦的醫藥板塊，並關注被ＡＩ主題熱潮影響，存在流動性折價的績優股策略。

（ｄｗ）



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