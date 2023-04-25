《神州經脈》拜登政府擬設禁令限制美企對中國戰略領域投資，在香港及內地上市的科技企

業強震不止，Ａ場醫藥、６Ｇ今早成重災區，午後晶片概念跟隨挫，加上鋰業概念出現重大意外

，拖累創業板指數一度跌超過２％，滬綜指午後亦曾跌逾１％，４月升幅全銷，惟銀行股撐住指

數，滬綜指全日收市僅跌０﹒３２％，報３２６４﹒８７點，但已經是連續第五個交易日下跌，

Ａ股近５０００隻個股中有超過４０００股下跌。科技股佔比較高的深市跌幅大，深成指收跌

１﹒４８％，創業板指挫１﹒８３％。兩市全日成交１１３３９億元（人民幣．下同），按日增

４﹒７％，連續第十六個交易日破萬億，陸股通淨流出超過４９億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤小幅高開後震盪回落，並再度失守６﹒９０、

６﹒９１及６﹒９２關口，日內最低曾見６﹒９２０７，收盤跌幅稍減報６﹒９１６３，較上個

交易日４時３０分收盤價跌１７８點子，三連跌，創３月１０日以來一個半月新低。中國外匯交

易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８４７，較上個交易日跌１２點子，兩連跌，上個交易

日報６﹒８８３５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局會議預計將在本周召開。４月的中央政治局會議一般主要研究首季經濟形

勢並部署下一階段工作，包括當前經濟形勢定調、宏觀政策安排、改革等。內媒《２１世紀經濟

報道》認為，今年經濟形勢方面需關注是否將「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）

調整為「三重改善」，又預計財政貨幣等宏觀政策預計保持平穩、重在落實，而改革上促消費穩

就業政策是市場關注焦點。外電《彭博》亦預計，由於中國的經濟復甦已步入正軌，下一步政策

重心可能會轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。



２﹒ 自然資源部部長王廣華２５日在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，中國全

面實現不動產統一登記。這意味著經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從

不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。



３﹒ 國家主席習近平２４日下午在人民大會堂接受７０位駐華大使遞交國書。包括美國駐華大

使伯恩斯、加拿大駐華大使梅倩琳、德國駐華大使傅融、韓國駐華大使鄭在浩等。習近平表示，

中方願在平等互利基礎上同各國人民深化友好情誼、擴大互利合作，推動雙邊關係不斷向前發展

。希望使節們全面、深入了解中國，做友誼的使者、合作的橋樑。另中國駐法國大使盧沙野日前

在接受法國媒體採訪時，質疑前蘇聯加盟國主權，並稱克羅米亞不一定屬於烏克蘭，惹東歐多國

不滿。中國駐法國大使館昨晚發聲明強調，盧沙野相關發言代表他的個人觀點，不應過度解讀，

也不是中國官方的政策宣示。



４﹒ 中證監債券部主任周小舟今日表示，中證監將推動消費基礎設施ＲＥＩＴｓ項目盡快落地

，將ＲＥＩＴｓ試點範圍拓展至水利、新基建等基礎設施領域，做好首批擴募項目發行上市準備

工作，推動擴募工作常態化，支持已上市ＲＥＩＴｓ通過增發份額、收購資產，開展併購重組活

動。指導交易所制定出台定期報告和臨時公告披露指引，逐步完善符合ＲＥＩＴｓ特點、規律的

信息披露體系。研究優化ＲＥＩＴｓ估值體系，加快推進ＲＥＩＴｓ專項立法，研究構建符合

ＲＥＩＴｓ特點及中國國情的法規制度安排，推動契約型、公司型ＲＥＩＴｓ協同發展。



５﹒ 國家稅務總局數據顯示，２０２３年一季度，全國共有１２５﹒７萬輛新能源汽車享受政

策優惠，同比增長１７﹒５％；免徵新能源汽車車輛購置稅２１２﹒４億元，同比增長３６％。

從價格區間看，享受免徵政策的新能源車中，１０萬元－２０萬元（含）車型佔比達４８﹒５％

，較去年同期提高１４﹒２個百分點；２０萬元－５０萬元（含）車型佔比為３１﹒３％，較去

年同期提高６﹒１個百分點，呈現較為明顯的消費升級趨勢。



６﹒ 中國鋼鐵工業協會副會長唐祖君表示，近期國內市場鋼材價格持續快速下跌，鋼鐵企業生

產經營面臨嚴峻挑戰。中鋼協呼籲鋼鐵企業應認真分析市場變化，主動減產，共同維護鋼鐵市場

平穩運行。中鋼協另一名副會長姜維亦稱，房地產仍沒有明顯的復甦上升態勢，鋼鐵需求大幅提

升尚無動力。據報山西省內鋼廠明日起各自陸續停產，減產比例約在３０％，累計停產高爐（包

含前期停產高爐）１５座，日影響正常鐵水產量約４﹒６５萬噸；累計停產建築鋼材軋線１８條

，日影響正常產材量約５﹒２５萬噸。消息指減產時間暫定至５月底，復產時間待定。



７﹒ 內媒《財聯社》引述廣州南沙區多位開發商人士指出，今日上午接獲該區相關部門口頭通

知，即日起南沙樓市限購政策有所調整，外地人在南沙購房，社保年限由５年縮減至３年，即外

地人在廣州連續繳納３年社保，符合一定條件就可在南沙購買一套房，而外地人只要在南沙有社

保或稅單，符合一定條件也能在南沙買一套房。另安徽省宿州市房地產業協會發通告，４月２９

日至５月３日宿州舉行房地產展示交易會期間，凡是剛需的個人購買市區首套新建商品住房、改

善性需求的個人購買的市區第二套新建商品住房，建築面積超過９０平方米，按每套１００００

元人民幣標準發放消費券；９０平方米及以下獲５０００元人民幣消費券。



８﹒ 中國黃金協會公布，首季中國黃金消費量按年增長１２﹒０３％至２９１﹒５８噸，當中

２、３月份黃金消費量增速明顯加快。首季的中國黃金產量為８４﹒９７噸，按年增長

１﹒８８％；另首季進口原料產金２９﹒９０１噸，同比增長２４﹒４１％，若加上這部分進口

原料產金，全國共生產黃金１１４﹒８７３噸，同比增長６﹒９２％。首季黃金企業生產基本恢

復正常，產能已恢復至疫情前水平，全國礦產金產量穩步回升。首季國內黃金ＥＴＦ持倉規模略

有下降，共減持０﹒８２噸，截至３月末，國內黃金ＥＴＦ持有量約５０﹒６０噸。（ｓｌ）

