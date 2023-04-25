《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美競爭加劇，科技股續震，恒指連續第三個交易日下跌。恒指今日先低開５６點，隨著百

度（０９８８８）、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）等內地互聯網股跌幅擴大，

加上醫藥股集體挫、鋰礦股崩盤，午後恒指最多跌４３２點，低見１９５２７，創近一個月低，

恒指收市跌３４２點或１﹒７％，報１９６１７，失守俗稱牛熊線的２５０天線（１９７３０）

，主板成交１０６６﹒５７億元。



＊滬指五連跌，關注政治局會議＊



科技企業強震不止，Ａ場醫藥、通信設備板塊今早成重災區，午後晶片概念跟隨挫，加上鋰

業概念崩跌，拖累創業板指數一度跌超過２％，滬綜指午後亦曾跌逾１％，４月升幅全銷，惟銀

行股撐住指數，滬綜指全日收市僅跌０﹒３２％，報３２６４﹒８７點，但已經是連續第五個交

易日下跌，Ａ股近５０００隻個股中有超過４０００股下跌。

科技股佔比較高的深市跌幅大，深成指收跌１﹒４８％，創業板指挫１﹒８３％。

兩市全日成交１１３３９億元人民幣，按日增４﹒７％，連續第十六個交易日破萬億，陸股

通淨流出超過４９億元人民幣。

綜合內媒及外媒報道，中共中央政治局會議可能會在本周舉行，研究首季經濟形勢並部署下

一階段工作。外界關注，中央政策重心可能會轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，

增加就業，促進房地產市場發展。



＊醫藥股捱沽，藥明康德績後價瀉＊



醫藥股今日沽壓嚴重，尤其是創新藥概念，金斯瑞（０１５４８）挫８﹒８％，康希諾

（０６１８５）跌８﹒７％，歌禮製藥（０１６７２）跌７﹒５％，復星醫藥（０２１９６）跌

６﹒４％，石藥集團（０１０９３）跌５﹒６％，中生製藥（０１１７７）挫４﹒８％，信達生

物（０１８０１）跌４﹒４％。

藥明康德（０２３５９）公布首季純利２１﹒６８億人民幣，升３２％，不過營收按年僅升

５﹒８％。藥明康德全日價跌１１﹒１％，同系藥明生物（０２２６９）跌７﹒１％，為本日表

現最差藍籌。

藥明康德表示，今年首季新增客戶超過３１０家，活躍客戶數量超過６０００家，期內來自

美國客戶收入按年增長３％，來自歐洲客戶收入按年增長１９％；至於中國客戶收入按年增長

５％。



＊智利鋰礦國有化，拖累天齊創新低＊



智利上周五（２１日）宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，震驚市場與電

動汽車相關企業。其中，中國鋰礦龍頭企業－－天齊鋰業（０９６９６）擁有智利兩大鋰生產商

之一智利礦業化工集團２２﹒１６％股權。除了天齊鋰業外，比亞迪（０１２１１）也有在智利

鋰礦投資。

針對智利宣布鋰產業國有化，天齊鋰業回應指在鋰資源供應上，公司的鋰精礦供應主要來自

澳洲的格林布什礦山，並將關注智利鋰產業國有化事件進展。天齊鋰業繼昨日跌逾４％後，今日

再瀉８﹒５％，報４８﹒０５元，創上市以來新低。比亞迪也跌近３％，報２２３元。

比亞迪相關負責人２４日表示，這意味著比亞迪能夠以優勢價格獲得智利礦業化工集團生產

的原材料供應。此外，比亞迪簽署鋰電池材料生產相關合同，獲得在智利北部安托法加斯塔地區

建設鋰電正極材料工廠的許可。目前，項目進程尚未受到影響。

另外，由於全球最大汽車市場中國的電動汽車需求疲軟，鋰價已從去年１１月的高位下跌超

過７０％，碳酸鋰現貨價上周跌穿每噸２０萬元人民幣。不少業內人士對《澎湃新聞》表示，二

季度碳酸鋰價觸及每噸１０萬元人民幣的低位可能性大。其他鋰礦股亦大跌，贛鋒鋰業

（０１７７２）跌６﹒９％，五礦資源（０１２０８）跌４﹒６％。



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