《經濟通通訊社２５日專訊》通威股份（滬：６００４３８）昨晚（２４日）公布，公司去

年實現營業收入１４２４﹒２３億元（人民幣．下同），首次突破千億元大關，同比增幅近

１﹒２倍，淨利潤２５７﹒２６億元，同比更暴增２﹒１７倍。至於今年第一季，公司營收、淨

利潤分別為３３２﹒４５億元、８６﹒０１億元，同比增幅分別為３４﹒６７％和６５﹒５９％

。公司還準備拿出１２８﹒６７億元分紅。

無獨有偶，通威股份同日發布公告，配發股票抽水最多１６０億元，扣除發行費用後的募資

淨額將全部用於２０萬噸高純晶硅項目，以及雲南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目。盡管盈

利暴增，年報還顯示公司經營現金流淨額有４３８億元，甚至有錢派分紅，但新工程上馬還需要

上市公司配股籌旗，股民不買帳，通威股份現價跌２﹒３％，報３７﹒９２元。

通威股份主要業務包括農牧和光伏，去年收益主要來自後者，其中高純晶硅及化工產品去年

營收超過６００億元。內媒記者以投資者身份致電通威股份證券部，工作人員回應稱，增發股票

是為了這個項目的擴建，只是正好和年報一起獲董事會通過，跟分紅沒有任何關係。對於定增消

息利空股價，讓小散利益受損的問題，該工作人員表示，定增其實利於股東的利益，擴產所賺取

的真金白銀還是會回報股東。（ｅｙ）

