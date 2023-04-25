《經濟通通訊社２５日專訊》公募基金２０２３年一季報披露完畢。天相投顧公布的數據顯

示，一季度末，公募開放式基金平均倉位升至７９﹒４％，較去年底提升２﹒５個百分點。其中

，股票型開放式基金平均倉位升至９０﹒５２％，較去年底提升０﹒２４個百分點，混合型開放

式基金平均倉位升至７７﹒３８％，較去年底提升２﹒７７個百分點。

一季度末，公募基金前十大重倉股分別是，貴州茅台（滬：６００５１９）、寧德時代

（深：３００７５０）、瀘州老窖（深：０００５６８）、騰訊控股（００７００）、五糧液

（０００８５８）、藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）、山西汾酒

（滬：６００８０９）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、愛爾眼科（深：３０００１５）、陽

光電源（深：３００２７４）。

另外，騰訊控股、金山辦公（滬：６８８１１１）、海康威視（深：００２４１５）、瀘州

老窖、科大訊飛（深：００２２３０）是一季度公募基金增持市值較多的公司。



＊公募基金一季度實現利潤環比增四倍＊



天相投顧發布的統計數據顯示，截至一季度末，公募基金總規模２６﹒３７萬億元（人民幣

．下同），較去年四季度末增長０﹒６２萬億元。一季度，公募基金整體呈現淨申購狀態，除混

合型基金、債券型基金、基金中基金（ＦＯＦ）外，其他各類型產品均出現份額增長。

公募基金一季度實現利潤３６１１﹒６５億元，相較於去年四季度增幅超４００％，其中股

票型基金、混合型基金、債券型基金的利潤額分別為１１３４﹒８２億元、９３７﹒７１億元、

７８５﹒３３億元。公司方面，一季度旗下產品利潤水平最高的前五家基金公司分別為華夏基金

、易方達基金、廣發基金、富國基金、南方基金，旗下產品利潤額均超過１４０億元，其中華夏

基金、易方達基金旗下產品利潤額均超過２８０億元。（ｌｃ）

