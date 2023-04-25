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AH股新聞

25/04/2023 10:52

《社保基金》社保基金一季度新進持股５９隻，包括平安銀行等

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ｗｉｎｄ統計顯示，截至４月２５日，社保基金共現身１８６
隻Ａ股前十大流通股東榜，合計持股量３２﹒０１億股，期末持股市值合計６５７﹒１４億元人
民幣。其中，新進５９隻，包括平安銀行（深：０００００１）、蘇州銀行
（深：００２９６６）、兆馳股份（深：００２４２９）等；增持５６隻，包括楚天科技
（深：３００３５８）、三一重工（滬：６０００３１）、中興通訊（深：００００６３）等。
　　從持股比例看，社保基金持有比例最多的是龍迅股份（滬：６８８４８６），持股量佔流通
股比例為１０﹒１％；持股比例居前的還有我武生物（深：３００３５７）、常熟銀行
（滬：６０１１２８）、新亞強（滬：６０３１５５）、景業智能（滬：６８８２９０）等。
　　持股數量方面，社保基金持股數量在５０００萬股以上的共有１４隻，持股量最多的是常熟
銀行，共持有２﹒５５億股；釩鈦股份（深：０００６２９）、三一重工等緊隨其後。
　　以板塊分布統計，社保基金持有個股中，主板有１０２隻，創業板有５７隻，科創板有２７
隻。所屬行業來看，社保基金持股主要集中在醫藥生物、機械設備、基礎化工行業，分別有３４
隻、２０隻、１６隻個股上榜。（ｌｃ）

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