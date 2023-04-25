《經濟通通訊社２５日專訊》公募基金２０２３年一季報披露完畢。瑞銀證券中國股票策略

分析師孟磊最新發布的報告指，一季度公募基金總體加倉數字經濟主題，減持銀行和新能源板塊

。其中，加倉幅度最大的板塊是計算機應用（軟件）、電子、通信設備和中藥，分別環比上升

２﹒４、０﹒８、０﹒５和０﹒４個百分點。而減倉的幅度最大的板塊是銀行、電氣設備、房地

產和旅游，配置上分別環比下降了１﹒２、１﹒１、０﹒６和０﹒６個百分點。

孟磊指出，一季度公募對數字經濟相關板塊的配置明顯提高，但超配比例仍顯著低於歷史高

位。細分來看，受益於近期火熱的ＡＩ主題，計算機應用和傳媒的超配比例回升更為明顯，而電

子和通信板塊受制於全球半導體周期和地緣政治風險，公募加倉的幅度較低。公募對大消費板塊

的配置有所分化。其中醫藥、食品飲料板塊得益於經濟復甦而得到增倉。汽車整車則由於前三月

銷量不盡如人意而被減倉。

展望二季度Ａ股投資，瑞銀認為，受益於政策利好和經濟復甦，建議超配休閒服務、家用電

器、食品飲料、醫藥和計算機軟件，並低配銀行、能源、材料、紡織和農林牧漁。（ｌｃ）

