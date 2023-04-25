《經濟通通訊社２５日專訊》在ＴｉｋＴｏｋ在美國可能面臨禁令之時，母公司字節跳動２

月在美國推出另一款社交媒體Ａｐｐｓ Ｌｅｍｏｎ８，應用結合了Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、

Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ和Ｆａｃｅｂｏｏｋ功能，定位為生活分享平台，形式容易令人聯想到內地

社媒和電商平台小紅書。

應用在推出一個月後，在媒體關注和ＴｉｋＴｏｋ網紅推薦下下載量急升，分析公司

ｄａｔａ﹒ａｉ的數據顯示，Ｌｅｍｏｎ８在過去３０天內排名大漲６９３位，成為美國下載量

第二大的生活方式應用程序。

Ｌｅｍｏｎ８也使用了類似於ＴｉｋＴｏｋ的推薦算法，會收集用戶數據，例如ＩＰ地址、

瀏覽歷史記錄、設備識別碼和其他信息，向用戶推薦其感興趣的內容。

該應用在２０２０年就在亞洲市場推出，並已在泰國和日本等國家鋪開，下載量分別約為

７４０萬和５００萬。分析指出，Ｌｅｍｏｎ８在美推出的時機與ＴｉｋＴｏｋ風波不無關係，

或被字節跳動當作ＴｉｋＴｏｋ被禁的替代方案，惟分析認為，這并非解決方案，在中美關係緊

張之時，來自中國的應用程式會持續受到美國的審查。

目前，字節跳動已明顯加快出海脚步。除了Ｌｅｍｏｎ８，ＣａｐＣｕｔ（剪映海外版）、

ＢｕｚｚＶｉｄｅｏ（西瓜視頻海外版）、Ｒｅｓｓｏ（音樂流媒體應用）都在積極開拓海外市

場，其中ＣａｐＣｕｔ每月活躍用戶已超過２億。（ｄｗ）

