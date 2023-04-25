《經濟通通訊社２５日專訊》中國期貨業協會公布，截至２０２３年３月末，全國共有

１５０家期貨公司，分布在２９個轄區。２０２３年３月交易額４９﹒７９萬億元（人民幣．下

同），同比減少１２﹒３６％，交易量７﹒４８億手，同比增加１２﹒８３％，營業收入

３５﹒７８億元，同比減少１２﹒３８％，淨利潤１１﹒０３億元，同比減少１０﹒２３％。

（ｊｔ）

