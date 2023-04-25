《經濟通通訊社２５日專訊》中國期貨業協會公布，截至２０２３年３月末，全國共有
１５０家期貨公司，分布在２９個轄區。２０２３年３月交易額４９﹒７９萬億元（人民幣．下
同），同比減少１２﹒３６％，交易量７﹒４８億手，同比增加１２﹒８３％，營業收入
３５﹒７８億元，同比減少１２﹒３８％，淨利潤１１﹒０３億元，同比減少１０﹒２３％。
（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
25/04/2023 14:02
《神州期貨》中期協：３月全國１５０家期貨公司淨利潤減少１０％
《經濟通通訊社２５日專訊》中國期貨業協會公布，截至２０２３年３月末，全國共有
１５０家期貨公司，分布在２９個轄區。２０２３年３月交易額４９﹒７９萬億元（人民幣．下
同），同比減少１２﹒３６％，交易量７﹒４８億手，同比增加１２﹒８３％，營業收入
３５﹒７８億元，同比減少１２﹒３８％，淨利潤１１﹒０３億元，同比減少１０﹒２３％。
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