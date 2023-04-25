《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道，一家國有大行擬下周下調部分個人和企業利率，受

影響產品包括通知存款和協議存款，報道更指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，

銀行被敦促降低存款利率。

國有銀行降低存款利率別具意義，惟滬深股市經歷連日震盪後，今早仍未明朗，上證綜合指

數（滬綜指）高開０﹒０３％，報３２７６﹒４點，深成指低開０﹒０９％，石油、保險股造好

，電信、通信設備股走低。

國際形勢方面，中國駐法大使館以法文發表聲明稱，大使盧沙野有關前蘇聯加盟共和國主權

地位的表述是其個人言論，並非中國官方立場。此前中國外交部也表示，中方尊重蘇聯解體後各

加盟共和國主權國家地位，與盧沙野的發言作切割。

內房龍頭中國恒大（０３３３３）達成重組協議後，後續問題仍嚴重，集團地產主體恒大地

產公告稱，由於經營情況發生重大變化，公司審計機構增加了大量額外的審計程序，預計無法於

月底前披露審計報告及債券年報，而旗下新能源車業務恒大汽車（００７０８）的天津工廠將暫

緩生產恒馳５。

人民銀行今日進行１７００億元人民幣７天期逆回購，淨投放１３２０億元人民幣。

（ｅｙ）

