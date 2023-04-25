《經濟通通訊社２５日專訊》拜登政府擬設禁令限制美企對中國戰略領域投資，在香港及內

地上市的科技企業強震不止，Ａ場醫藥股今早成重災區，加上鋰業概念出現重大意外，拖累創業

板指數半日收跌１﹒６７％，五日以來累計跌幅高達６﹒９％；滬綜指半日收跌０﹒３５％，深

成指挫１﹒５４％，至於由晶片股主導的科創５０指數跌１﹒２１％。

兩市半日成交７３３４億元（人民幣．下同），陸股通暫淨流出超過５２億元。

外電報道，在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率。有

一家國有大行據報擬在下周下調部分個人和企業利率，受影響產品包括通知存款和協議存款。



＊醫藥股暴瀉，藥明康德盈利增仍跌＊



醫藥板塊今早集體急跌，無論是創新藥、化學製藥還是中成藥都無一幸免。其中，聖諾生物

（滬：６８８１１７）挫１２﹒６％，多瑞醫藥（深：３０１０７５）跌１２﹒２％，普利製藥

（深：３００６３０）瀉１１﹒１％，華森製藥（深：００２９０７）跌停，振東製藥

（深：３００１５８）跌９﹒５％。

醫療保健板塊同瀉，凱普生物（深：３００６３９）跌１４﹒２％，泰林生物

（深：３００８１３）跌１１％，中紅醫療（深：３００９８１）跌１０﹒３％，華大智造

（滬：６８８１１４）挫１０﹒１％。

藥明康德（滬：６０３２５９）今年一季度營收同比僅個位數增長５﹒７７％，淨利潤同比

增３１﹒９７％，價挫９％，報６８﹒２３元。



＊智利護鋰礦，天齊Ａ挫近７％＊



智利宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，震驚市場與電動汽車相關企業。

其中，中國鋰礦龍頭企業天齊鋰業（深：００２４６６）擁有智利兩大鋰生產商之一智利礦業化

工集團２２﹒１６％股權，比亞迪（深：００２５９４）也有在智利鋰礦投資。天齊鋰業跌

６﹒５％，比亞迪跌３﹒７％。

國有建築及開發商中南建設（深：０００９６１）發布２０２２年年度報告，全年營業收入

５９０﹒４億元，同比下降２５﹒５％，年綜合毛利率－０﹒０９％，同比下降１０﹒１２個百

分點，淨虧損９１﹒７億元。中南建設現價跌０﹒６％，報１﹒７５元。中南建設業績差，其中

房地產合同銷售金額暴減６７％，建築業務營業收入同挫６２％，再加上預期內地樓市下行，增

加了共計３５﹒３億元的資產減值準備。（ｅｙ）



