《經濟通通訊社２５日專訊》拜登政府擬設禁令限制美企對中國戰略領域投資，在香港及內

地上市的科技企業強震不止，Ａ場醫藥、６Ｇ今早成重災區，午後晶片概念跟隨挫，加上鋰業概

念出現重大意外，拖累創業板指數一度跌超過２％，滬綜指午後亦曾跌逾１％，４月升幅全銷，

惟銀行股撐住指數，滬綜指全日收市僅跌０﹒３２％，報３２６４﹒８７點，但已經是連續第五

個交易日下跌，Ａ股近５０００隻個股中有超過４０００股下跌。

科技股佔比較高的深市跌幅大，深成指收跌１﹒４８％，創業板指挫１﹒８３％。

兩市全日成交１１３３９億元（人民幣．下同），按日增４﹒７％，連續第十六個交易日破

萬億，陸股通淨流出超過４９億元。

綜合內媒及外媒報道，中共中央政治局會議可能會在本周舉行，研究首季經濟形勢並部署下

一階段工作。外界關注，中央政策重心可能會轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，

增加就業，促進房地產市場發展。



＊醫藥股被震散，銀行股穩盤＊



醫藥板塊集體急跌，無論是創新藥、化學製藥還是中成藥都無一幸免。其中，聖諾生物

（滬：６８８１１７）挫１３﹒２％，多瑞醫藥（深：３０１０７５）跌１２﹒３％，普利製藥

（深：３００６３０）瀉１１﹒９％，華森製藥（深：００２９０７）跌停，康希諾

（滬：６８８１８５）跌９﹒４％。藥明康德（滬：６０３２５９）今年一季度營收同比僅個位

數增長５﹒８％，淨利潤同比則增約３２％，全日股價跌停，報６７﹒５元。

銀行股托市，國有四大行走高，農業銀行（滬：６０１２８８）漲１﹒８％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒４％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒６％；全國性股份制商業銀行方面，中信銀行

（滬：６０１９９８）漲７﹒１％，華夏銀行（滬：６０００１５）升１﹒９％，招商銀行

（滬：６０００３６）揚１﹒３％。有報道指一家國有大行擬下周下調部分個人和企業利率，受

影響產品包括通知存款和協議存款，報道更指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，

銀行被敦促降低存款利率



＊通威股份豪派分紅仍配股，股民不服＊



智利宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，震驚市場與電動汽車相關企業。

其中，中國鋰礦龍頭企業天齊鋰業（深：００２４６６）擁有智利兩大鋰生產商之一智利礦業化

工集團２２﹒１６％股權，比亞迪（深：００２５９４）也有在智利鋰礦投資。天齊鋰業跌

７﹒８％，比亞迪跌３﹒６％。

通威股份（滬：６００４３８）去年營業收入破千億，淨利潤同比更暴增２﹒２倍，還準備

拿出１２８﹒６７億元分紅。不過通威股份同日發布公告，配發股票抽水最多１６０億元，扣除

發行費用後的募資淨額將全部用於兩個高純晶硅項目。股民不買帳，通威股份現價跌２﹒２％，

報３７﹒９５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６２﹒６７ －０﹒５０

上證綜合指數 ３２６４﹒８７ －０﹒３２ ４９４２﹒４０

上證Ａ股指數 ３４２２﹒３５ －０﹒３２

深證成份指數 １１１４９﹒０１ －１﹒４８ ６３９６﹒９３

深圳創業板指數 ２２５９﹒１９ －１﹒８３

上證Ｂ股指數 ２９１﹒４０ －０﹒２９ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１５５﹒８３ －０﹒４６ ０﹒７６

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