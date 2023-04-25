《經濟通通訊社２５日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒３２％，報３４２２﹒３５點。

外電報道，一家國有大行擬下周下調部分個人和企業利率，受影響產品包括通知存款和協議

存款。國有四大行走高，農業銀行（滬：６０１２８８）漲１﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒６％。

憧憬中國「五一」黃金周假期可能會刺激航空燃油消費，國際原油期貨收高。三桶油走高，

中國石化（滬：６０００２８）升３﹒３％，中國石油（滬：６０１８５７）升４﹒１％，中國

海油（滬：６００９３８）升１﹒１％。

旅遊股繼續回落，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒２％，中青旅

（滬：６００１３８）跌近２％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌３﹒１％，天目湖

（滬：６０３１３６）瀉６﹒２％，曲江文旅（滬：６００７０６）挫５﹒６％，西藏旅遊

（滬：６００７４９）跌３﹒３％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌０﹒７％，國旅聯合

（滬：６００３５８）跌３﹒８％。（ｊｔ）

