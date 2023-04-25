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AH股新聞

25/04/2023 11:37

《深股通》深成指半日跌１﹒５４％，深股通流出近４０億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深證成分指數半日收市跌１﹒５４％，報１１１４２﹒４９點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５９﹒７３億元，賣盤超買盤，
淨流出３９﹒７３億元。（ｊｔ）

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