《經濟通通訊社２５日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒４８％，報１１１４９﹒０１點

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智利宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，震驚市場與電動汽車相關企業。

其中，中國鋰礦龍頭企業天齊鋰業（深：００２４６６）擁有智利兩大鋰生產商之一智利礦業化

工集團２２﹒１６％股權，比亞迪（深：００２５９４）也有在智利鋰礦投資。天齊鋰業跌

７﹒８％，比亞迪跌３﹒６％。

醫藥板塊集體急跌，無論是創新藥、化學製藥還是中成藥都無一幸免。其中，多瑞醫藥

（深：３０１０７５）跌１２﹒３％，普利製藥（深：３００６３０）瀉１１﹒９％，華森製藥

（深：００２９０７）跌停，振東製藥（深：３００１５８）跌９％。醫療保健板塊同瀉，凱普

生物（深：３００６３９）跌１５﹒２％。

６Ｇ概念股今日大跌，電連技術（深：３００６７９）瀉１０﹒６％，亞光科技

（深：３００１２３）插９﹒４％，信維通信（深：３００１３６）跌８﹒８％，本川智能

（深：３００９６４）跌８﹒２％，金信諾（深：３００２５２）跌７﹒３％，特發信息

（深：００００７０）跌６﹒４％，碩貝德（深：３００３２２）跌４﹒５％，國脈科技

（深：００２０９３）跌近４％。（ｊｔ）

