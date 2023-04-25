《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國四大國有銀行之一計劃下

周下調部分個人和企業利率。受該擬議降息影響的產品包括通知存款和協議存款。但報道未指出

具體是哪家銀行。

Ａ場工農中建四大行今早表現向好，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒８％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒４％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒２％。其他銀行股跟隨上揚，中信銀行（滬：６０１９９８）漲

４﹒１％，浦發銀行（滬：６０００００）、招商銀行（滬：６０００３６）、郵儲行

（滬：６０１６５８）、民生銀行（滬：６０００１６）、興業銀行（滬：６０１１６６）、光

大銀行（滬：６０１８１８）、交通銀行（滬：６０１３２８）等升約１％。

《路透》早前報道，中國金融監管部門正著力推動降低銀行業金融機構負債成本，以緩解息

差收窄壓力並助穩經濟增長。報道引述４名消息人士透露，全國市場利率定價自律機制已於本月

召開會議，敦促銀行進一步下調存款定價水平。該機制擬要求本季度將加權平均定期存款利率同

比下調約１０個基點。（ｊｔ）

