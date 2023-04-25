《經濟通通訊社２５日專訊》智利宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，震

驚市場與電動汽車相關企業。其中，中國鋰礦龍頭企業－－天齊鋰業（０９６９６）

（深：００２４６６）擁有智利兩大鋰生產商之一智利礦業化工集團２２﹒１６％股權。除了天

齊鋰業外，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）也有在智利鋰礦投資。

比亞迪相關負責人２４日表示，這意味著比亞迪能夠以優勢價格獲得智利礦業化工集團生產

的原材料供應。此外，比亞迪簽署鋰電池材料生產相關合同，獲得在智利北部安托法加斯塔地區

建設鋰電正極材料工廠的許可。目前，項目進程尚未受到影響。

天齊鋰業Ａ股目前瀉６﹒９％，報７０﹒７５元人民幣；Ｈ股插水６﹒３％，報４９﹒２港

元。比亞迪Ａ股挫３﹒１％，報２４５﹒５５元人民幣；Ｈ股跌２﹒７％，報２２３﹒６港元。

智利鋰礦國有化影響全球鋰礦產品供應，加上早前傳出緬甸停產錫也影響礦產資源，令Ａ場

鋰礦股今早再向下尋底，贛鋒鋰業（深：００２４６０）急跌７﹒３％，中礦資源

（深：００２７３８）跌６﹒４％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌５﹒１％，鹽湖股份

（深：０００７９２）跌４﹒８％，永興材料（深：００２７５６）跌４﹒５％，藏格礦業

（深：０００４０８）跌３﹒５％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌３﹒１％，國軒高科

（深：００２０７４）跌１﹒５％。



＊分析：智利礦企國有化或對私有股份產生不利影響＊



智利總統博里奇（Ｇａｂｒｉｅｌ Ｂｏｒｉｃ）表示，智利政府不會終止目前的合同，希

望鋰礦商在合同到期前對國家參與持開放態度，儘管他沒有點名該國鋰礦雙巨頭智利礦業化工集

團和美國雅保集團，但換句話說，兩家鋰礦企業可自願交出對其資產的控制權。他又表示，智利

希望在未來生產鋰電池，目前將針對智利礦產開採許可法遞交新的修訂建議。

拉丁美洲國家智利擁有全球最大的鋰儲藏量之一，也是第二大鋰生產國，僅次於澳洲。分析

師認為，智利此舉可能會刺激未來對鋰的投資轉向其他國家。同時，這對礦企中私有股份的積極

性會產生不利影響，最終可能會影響到智利全球鋰礦供應大國的地位。（ｊｔ）

