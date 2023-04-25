《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部宣布，外交部長秦剛將於本周四（２７日）在陝西
省西安市主持召開中國－－中亞外長第四次會晤，哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外
長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、土庫曼第一副外長哈吉耶夫和烏茲別克外長賽義多夫將來
華
參會。（ｅｙ）
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25/04/2023 16:16
《中國要聞》中國外長秦剛周四將會見中亞五國外長
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省西安市主持召開中國－－中亞外長第四次會晤，哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外
長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、土庫曼第一副外長哈吉耶夫和烏茲別克外長賽義多夫將來
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