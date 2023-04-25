《經濟通通訊社２５日專訊》中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發布聲明稱，

近期有不法分子通過偽造材料等方式，將企業註冊為中國石油天然氣集團有限公司的子公司，以

中國石油集團子公司名義開展業務。

經中國石油集團核實，以下１４家公司及其下設各級子（分）公司均為假冒國企，與中國石

油集團無任何隸屬與股權關係，也不存在任何投資、合作、業務等關係，其一切行為均與中國石

油集團無關。

１﹒ 湖北大垚新能源科技有限公司

２﹒ 中油盛大能源科技（河南）有限公司

３﹒ 港灣（深圳）資源開發集團有限公司

４﹒ 盛油（河北）新能源科技有限公司

５﹒ 大連久聯融海投資管理合夥企業（有限合夥）

６﹒ 遼河石油勘探局築路工程公司雲南分公司（分支機構）

７﹒ 福建鑫達智創實業有限公司

８﹒ 國恒基業控股集團有限公司

９﹒ 中自基業控股集團有限公司

１０﹒ 中御國信（深圳）實業控股有限公司

１１﹒ 中銷能源新疆有限公司

１２﹒ 北京油化縱橫能源研究院有限公司

１３﹒ 中虞（陝西）供應鏈管理有限公司

１４﹒ 潤瀾有限公司

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