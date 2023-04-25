《經濟通通訊社２５日專訊》內地大宗商品行業數據服務商「我的鋼鐵網」引述消息指，西

北聯合鋼鐵有限公司（西北聯鋼）２４日召開關於協調限產會議，重點商討停爐限產，降減虧。

為積極響應中國鋼鐵工業協會「三定三不要」行業自律原則，西北聯鋼各股東鋼企及區域內主要

鋼企計劃從２５日起自發自律減停產，減產比例不低於３０％，涉及高爐１５座以上，預計日均

減少鐵水產量６萬噸以上，減產時間暫定至５月底，復產時間待定。

報道又指，２５日對山西省內鋼廠樣本１８家進行一對一調研得知，目前省內鋼廠應對虧損

降庫，自２６日起各自陸續停產，各鋼廠減產比例約在３０％，累計停產高爐（包含前期停產高

爐）１５座，日影響正常鐵水產量約在４﹒６５萬噸；累計停產建築鋼材軋線１８條，日影響正

常產材量約在５﹒２５萬噸。



＊中鋼協：房地產無明顯復甦態勢，鋼鐵需求難大幅提升＊



報道引述中國鋼鐵工業協會副會長姜維表示，總體來看，房地產仍沒有明顯的復甦上升態勢

，鋼鐵需求大幅提升尚無動力。

華聯期貨表示，雖然鋼廠減產能夠緩解供應壓力，但卻為原料需求帶來打擊。鋼材成本支撐

減弱，隨著旺季逐漸向淡季過渡，供需失衡預期下，負反饋邏輯增強，且旺季減產加劇市場對弱

需求的恐慌情緒，鋼價承壓弱勢下行。

西北聯鋼由陝西鋼鐵集團有限公司、山西建龍實業有限公司、山西晉南鋼鐵集團有限公司、

山西晉城鋼鐵控股集團有限公司、山西高義鋼鐵有限公司、山西建邦集團有限公司等６家單位發

起組建，包含９家鋼鐵生產企業。（ｓｌ）

