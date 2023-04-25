《經濟通通訊社２５日專訊》浙江省發改委、網信委等５部門近日聯合印發《浙江省元宇宙

產業發展２０２３年工作要點》，提出在２０２３年４月底前建立元宇宙部門工作協同機制；６

月底前組建元宇宙產業聯盟；籌劃舉辦元宇宙產業峰會；１２月份評選發布年度元宇宙技術成果

、標竿產品、示範場景。

《工作要點》並提出，目標到２０２３年底，全省元宇宙產業創新能力明顯增強、產業鏈條

逐步建立、應用示範效應加快顯現、產業生態初步構建，產業發展能級和競爭力有效提升。引進

、培育４個行業頭部企業，打造２０家「專精特新」企業；推廣４個行業標竿產品，打造２０個

創新示範應用場景；建設４個產業平台，打造１５個賦能創新中心。

《工作要點》還制定１６項主要任務，包括加快「元平台」布局建設、強化「元技術」前沿

攻關、激發「元企業」雙創活力、夯實「元設施」基礎底座、打造「元終端」產品矩陣、健全「

元軟件」全鏈條服務、打造「元零售」消費空間、推動「元文娛」融合發展、創新「元辦公」定

制服務、開發「元教育」應用服務、實施「元製造」融合賦能、探索「元醫療」場景應用、集成

「元城市」綜合應用、完善「元空間」治理規則、強化「元數據」開發利用、推動「元社區」全

球開源。（ｓｌ）

