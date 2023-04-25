《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局會議預計將在本周召開。內媒《２１世紀經濟

報道》指出，中共中央政治局會議一般在每年４月、７月、１０月（此月不一定召開）及１２月

召開，研究經濟工作，其中４月的政治局會議主要研究首季經濟形勢並部署下一階段工作，一般

包括當前經濟形勢定調、宏觀政策安排、改革等內容。２０１８－２０２２年間，４月的政治局

會議分別在當月２３日、１９日、１７日、３０日、２９日召開，按此慣例，預計今年４月的政

治局會議召開在即。



＊關注「三重壓力」會否調整為「三重改善」＊



報道認為，今年經濟形勢方面需關注是否將「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱

）調整為「三重改善」。此外，由於首季宏觀經濟實現平穩開局，財政貨幣等宏觀政策預計保持

平穩、重在落實。改革上，促消費穩就業政策是市場關注的焦點。

外電《彭博》亦表示，４月召開的中共中央政治局會議目前還未有確切召開日期，可能會在

本周舉行。報道稱，由於中國的經濟復甦已經步入正軌，政府領導人的政策重心可能會轉向在不

實施額外刺激的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。報道又稱，自

２０２１年１２月首次提出「三重壓力」以來，中國多次政策會議都提到相關措辭，但人民銀行

在今年首季貨幣政策例會聲明中將它刪除。人行行長易綱最近的講話也表明經濟前景更加樂觀。

《２１世紀經濟報道》也指出，去年底召開的中央經濟工作會議仍然提到，當前中國經濟恢

復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。到本月１９日，國家發

改委發言人孟瑋用三個四字詞概括首季中國經濟運行特點：需求擴大、供給恢復、預期改善，形

容首季中國經濟發展實現了良好開局。



＊分析料政策不會「強刺激」，重點或為促消費穩就業＊



國金證券首席經濟學家趙偉表示，在經濟持續修復、政策發力靠前下，４月政治局會議重點

或在推進政策安排落實見效，而非「強刺激」。中信證券首席經濟學家明明亦認為，經濟向好修

復階段，貨幣政策目標從對沖疫情衝擊轉向支持結構性薄弱領域，寬貨幣工具或更加趨於謹慎，

結構相較於總量或存在更多空間，但幅度不會超過疫情階段。

上海財經大學校長劉元春預計，促消費、穩就業或是４月政治局會議經濟工作部署重點領域

。近期發改委宣布將抓緊出台系列關於恢復和擴大消費的政策文件，著重強調加大對新能源車消

費、提振居民收入等方面政策支持力度。穩就業方面，國常會多次對畢業生、農民工的就業問題

部署工作。（ｓｌ）

