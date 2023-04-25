《經濟通通訊社２５日專訊》標普全球評級上調寧德時代（深：３００７５０）的評級展望

，由穩定調整至正面；同時，確認其長期主體信用評級為「ＢＢＢ＋」，並確認其擔保的美元優

先無抵押債券的債項評級為「ＢＢＢ＋」。標普認為，未來２年月內，寧德時代將在保持穩定的

盈利能力和淨現金水平的同時擴大其業務規模和分布範圍。

標普指出，隨著全球範圍內電動化進程加速，２０２３－２０２４年寧德時代的業務規模和

地理分布將進一步擴大。該公司的技術和規模優勢應有助於其應對日益激烈的市場競爭和逐漸升

溫的地緣政治風險。經營性現金流增長應能覆蓋逐年遞增的資本支出和上游投資需求，使該公司

保持淨現金水平。

標普預計，寧德時代收入繼２０１９－２０２２年實現６倍增長之後，今年將繼續增長

２０％－４０％；明年增長１０％－３０％。市場份額方面，寧德時代扎實的技術基礎及多元化

的客戶群體應有助於其在未來兩年內保持約３０％的市場份額。到２０２４年，預計使用寧德時

代電池的電動汽車車型將從２０２２年估計的２２０－２４０個增加至４００－４２０個，將有

助於寧德時代在未來兩年內保持市場優勢。（ｄｗ）



