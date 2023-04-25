【ＦＯＣＵＳ】當第一信託銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ）首季存款暴

瀉７１９億美元，全球最大的實物支持黃金ＥＴＦ－－ＳＰＤＲ，同期錄資金淨流入逾６﹒５億

美元。別看數字不大，須知該ＥＴＦ於２０２０年一季度（美股股災）、２０２２年一季度（俄

烏開戰）分別錄淨流入４０﹒４億、７２﹒９億美元，盡顯黃金避險屬性；加上各國央行繼去年

淨買入１１３６噸後，１月再加注７７噸，你跟還是不跟？



＊股價、ＥＴＦ、收購價齊升＊



「亂世藏金」的古訓，在通脹、赤字、衰退、新冷戰等重重逆風下，再次綻放光芒。伴隨金

價從去年底１８００美元出頭輾轉攀升至２０００美元附近，年初至今，港股三大黃金股紫金

（０２８９９）、招金（０１８１８）、中金（０２０９９）分別狂飆２２％、４３％、７０％

；全球排名前三的黃金礦商Ｎｅｗｍｏｎｔ、Ｂａｒｒｉｃｋ、Ａｇｎｉｃｏ Ｅａｇｌｅ股價

，分別升１﹒７％、１１％、８％；ＳＰＤＲ則大漲近９％。

就在兩周前，業界老大Ｎｅｗｍｏｎｔ將對競爭對手、澳洲最大黃金生產商

Ｎｅｗｃｒｅｓｔ Ｍｉｎｉｎｇ的收購出價，從１７０億美元提高至１９５億美元。進入４月

，Ｇｏｏｇｌｅ上關於 「如何購買黃金（ｈｏｗ ｔｏ ｂｕｙ ｇｏｌｄ）」的搜索量，達

到過去２０年來紀錄新高。

當年輕人跟隨大媽們的腳步加入買金大軍，推動內地首季黃金消費量按年增１２％至

２９１﹒５８噸，３月金銀珠寶類零售額按年增３７﹒４％至２８８億元，眼下的焦點問題是，

金價有無到頂？



＊三因素左右未來價格變動＊



基於黃金的逆周期、避險屬性，從歷史表現看，左右價格變動的關鍵因素包括：一，實質利

率及ＱＥ預期；二，央行淨買入動作；三，長期能源價格變化。其中，因素一是金價在２０２０

年中創下新高的主力，當時衡量實質利率的十年期ＴＩＰＳ利率低見－１﹒２％。

而因素二則是去年底以來新一輪漲勢的主力。以中國為例，人民銀行繼去年１１月、１２月

分別增持３２噸、３０噸，令黃金儲備量首次超越２０００噸後，首季再增持５８噸。世界黃金

協會數據顯示，過去一年的許多淨購買，都是來自與西方不結盟的國家的中央銀行。

眼下十年期ＴＩＰＳ衡量的實質利率早已轉正，而一項對８３間央行的調查顯示，逾三分二

的受訪者預期同行將在 ２０２３年續增持黃金，前兩大因素不確定性相對較小；最大的變量當

屬因素三長期能源價格變化，歷史數據顯示，由於金礦開採屬於能源密集型行業，遠期能源價格

的漲跌將左右金價漲跌（去年金礦商平均總維持成本創歷史新高）。換言之，欲知金價未來走勢

，盯緊央行買家動作和油價等走勢。

