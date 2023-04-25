《經濟通通訊社２５日專訊》中國鋼鐵工業協會２４日在鞍鋼召開首季部分鋼鐵企業經濟運

行座談會，中鋼協黨委常委、副會長唐祖君表示，近期國內市場鋼材價格持續快速下跌，鋼鐵企

業生產經營面臨嚴峻挑戰。中鋼協呼籲鋼鐵企業應認真分析市場變化，要加強自律，堅持「三定

三不要」（以銷定產，不要把現金變成庫存；以效定產，不要產生經營性「失血」；以現定銷，

不要把現金變成應收款，堅決不能產生破窗效應原則）採取措施保持穩定的現金流，不能把資金

沉澱在庫存上，主動減產，共同維護鋼鐵市場平穩運行。

唐祖君表示，整體來看，首季鋼鐵企業總體生產經營形勢環比向好，多數企業實現了良好開

局，但同時面臨需求不及預期、市場波動較大、成本大幅回升等困難。他認為，「從目前情況看

，鋼鐵行業已經進入調整轉型期，也是大勢所趨」。

對於未來行業運行走勢，與會代表認為，目前國際形勢複雜多變，全球經濟復甦緩慢，國內

宏觀經濟開始企穩發力，鋼鐵需求有所回升，但與預期相比仍存在一定差距。第二季和下半年鋼

鐵市場不確定因素仍較大，預計鋼價總體或呈現弱勢震蕩走勢。總體來看，後期隨著國家穩增長

措施的效果逐步顯現，鋼鐵市場供需格局或將有所改善，鋼鐵行業仍將保持平穩運行。（ｓｌ）

