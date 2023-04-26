《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優

結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持

力度等五方面共１８條意見，包括培育汽車出口優勢，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。



＊引導汽車企業與航運企業簽訂中長期協議＊



具體來看，培育汽車出口優勢方面，意見提出，各地方、商協會組織汽車企業與航運企業進

行直客對接，引導汽車企業與航運企業簽訂中長期協議。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規

、風險可控前提下，創新金融產品和服務，為汽車企業在海外提供金融支持。各地方進一步支持

汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售後服務方面的

能力。



＊加大進出口信貸支持，擴大跨境貿易人民幣結算規模＊



意見指出，用足用好中央財政資金政策。開展第二批外經貿提質增效示範工作。研究設立服

務貿易創新發展引導基金二期。加大進出口信貸支持。商業性金融機構進一步提升中西部地區分

支機構在貿易融資、結算等業務方面的服務能力。鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，

加大對中小微外貿企業的融資增信支持力度。

在依法合規、風險可控前提下，鼓勵國有大型金融機構加大資源傾斜，積極滿足中小微企業

外貿融資需求。鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的小微外貿企業提供融資增信支持。鼓勵金

融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足

外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。支持各地方加強政策宣介、優化公共服務，推動銀企

精准對接、企業充分享惠。



＊修訂出台邊民互市貿易管理辦法＊



意見提出，完善邊境貿易支持政策。做大沿邊省份對外貿易。有力有序推進邊民互市貿易進

口商品落地加工試點工作。探索建設邊民互市貿易進口商品數據監測平台。修訂出台邊民互市貿

易管理辦法，優化邊民互市貿易多元化發展的政策環境，增加自周邊國家進口。

推動跨境電商健康持續創新發展方面，意見提出，支持外貿企業通過跨境電商等新業態新模

式拓展銷售渠道、培育自主品牌。鼓勵各地方結合產業和稟賦優勢，創新建設跨境電商綜合試驗

區，積極發展「跨境電商＋產業帶」模式，帶動跨境電商企業對企業出口。加快出台跨境電商知

識產權保護指南，引導跨境電商企業防範知識產權風險。建設跨境電商綜合試驗區線上綜合服務

平台並發揮好其作用，指導企業用好跨境電商零售出口相關稅收政策措施。

