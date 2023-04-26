《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行公布３月份金融市場運行情況。

數據顯示，３月份，債券市場共發行各類債券７﹒２７萬億元（人民幣．下同）。國債發行

８０６０億元，地方政府債券發行８９００﹒４億元，金融債券發行１２５９９﹒５億元，公司

信用類債券發行１７２４３﹒３億元，信貸資產支持證券發行３７４﹒１億元，同業存單發行

２５０８８﹒８億元。

截至３月末，債券市場託管餘額為１４７﹒５萬億元。其中，銀行間市場託管餘額

１２７﹒８萬億元，交易所市場託管餘額１９﹒７萬億元。分券種來看，國債託管餘額２５﹒５

萬億元，地方政府債券託管餘額３６﹒５萬億元，金融債券託管餘額３５﹒３萬億元，公司信用

類債券託管餘額３２﹒２萬億元，信貸資產支持證券託管餘額２﹒４萬億元，同業存單託管餘額

１４﹒１萬億元。商業銀行櫃台債券託管餘額４３７﹒２億元。



＊３月銀行間債市現券成交２８﹒５萬億，同比增１４％



債券市場運行方面，３月份，銀行間債券市場現券成交２８﹒５萬億元，日均成交

１２３７１﹒２億元，同比增加１４﹒３％，環比增加１４﹒２％。單筆成交量在５００－

５０００萬元的交易佔總成交金額的４３﹒２％，單筆成交量在９０００萬元以上的交易佔總成

交金額的５０﹒０％，單筆平均成交量４８５４﹒０萬元。交易所債券市場現券成交３﹒６萬億

元，日均成交１５６８﹒４億元。商業銀行櫃台市場債券成交２３﹒２萬筆，成交金額

４８２﹒９億元。



＊境外機構在中國債市托管餘額３﹒３萬億、持有國債２﹒１萬億＊



債券市場對外開放方面，截至２０２３年３月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為

３﹒３萬億元，佔中國債券市場託管餘額的比重為２﹒２％。其中，境外機構在銀行間債券市場

的託管餘額為３﹒２萬億元；分券種看，境外機構持有國債２﹒１萬億元、佔比６６﹒５％，政

策性金融債０﹒７萬億元、佔比２１﹒９％。

貨幣市場運行方面，３月份，銀行間貨幣市場成交共計１５８﹒２萬億元，同比增加

３４﹒１％，環比增加３１﹒２％。其中，質押式回購成交１４４﹒５萬億元，同比增加

３５﹒３％，環比增加３０﹒７％；買斷式回購成交５１２０﹒８億元，同比減少８﹒２％，環

比增加２６﹒９％；同業拆借成交１３﹒２萬億元，同比增加２４﹒３％，環比增加３７﹒４％

。交易所標準券回購成交４４﹒３萬億元，同比增加１７﹒２％，環比增加１５﹒８％。３月份

，銀行間質押式回購月加權平均利率為１﹒８５％，環比下降２２個基點；同業拆借月加權平均

利率為１﹒７０％，環比下降２２個基點。

股票市場運行方面，３月末，上證指數收於３２７２﹒９點，環比下降６﹒８點，跌幅為

０﹒２％；深證成指收於１１７２６﹒４點，環比下降５７﹒４點，降幅為０﹒５％。３月份，

滬市日均交易量為３９８９﹒６億元，環比增加１０﹒４％；深市日均交易量為５３０９﹒７億

元，環比減少０﹒９％。

