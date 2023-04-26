《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》銀保監有關部門負責人在介紹商業養老金

融業務發展情況中表示，截至２０２３年一季度末，養老理財產品共發行５１隻，累計發行規模

１００４﹒９億元（人民幣．下同），投資者人數合計４６﹒７萬。

２０２１年９月，四家理財公司在深圳、青島、武漢和成都等地開展試點，發揮理財業務成

熟穩健的資產配置優勢，創設符合長期養老需求和生命周期特點的養老理財產品，積極滿足人民

群眾多樣化養老需求。２０２２年３月，養老理財產品試點進一步擴容，參與機構擴大到１１家

理財公司，試點地區擴大到１０個城市。

截至２０２３年一季度末，相關商業銀行均已推出個人養老金儲蓄產品，已有１８隻理財產

品、２５款人身保險產品納入個人養老金制度。具有養老屬性的商業保險業務累計積累責任準備

金超過６萬億元，其中，養老年金保險責任準備金約６６００億元；專屬商業養老保險規模保持

增長，累計保費規模５０﹒８億元，投保件數４２﹒９萬件，其中新產業、新業態從業人員和靈

活就業人員投保超過６萬件；養老理財產品共發行５１隻，累計發行規模１００４﹒９億元，投

資者人數合計４６﹒７萬。

