《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》銀保監今日公布數據顯示，一季度末銀行

業金融機構不良貸款餘額３﹒９萬億元（人民幣．下同），較年初增加１２５９億元，不良貸款

率１﹒６８％，同比下降０﹒０９個百分點。商業銀行逾期９０天以上貸款與不良貸款比例為

８２％，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平穩，商業銀行流動性覆蓋率

１４９﹒５％。保險公司經營活動現金流同比增長。



＊保險公司原保險保費收入１﹒９５萬億元，同比增９﹒２％＊



一季度末，銀行業金融機構資產總額３９７﹒３萬億元，同比增長１１％。保險公司總資產

２８﹒４萬億元，同比增長１０﹒５％。保險資金運用餘額２６萬億元，同比增長１０﹒６％。

一季度，人民幣貸款新增１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元。銀行保險新增債券投資

４﹒２萬億元。保險公司原保險保費收入１﹒９５萬億元，同比增長９﹒２％，賠款與給付支出

４９３２億元，同比增長９﹒３％。



＊民企貸款新增３﹒７萬億元，同比多增１萬億元＊



一季度，製造業貸款新增２﹒２萬億元，同比多增３８１９億元。民營企業貸款新增３﹒７

萬億元，同比多增１萬億元。普惠型小微企業貸款新增２﹒３萬億元，同比多增８０８８億元。

一季度末，企業類中長期貸款同比增長１７﹒４％，企業類信用貸款同比增長２３﹒６％，

循環貸款餘額同比增長２８﹒６％，均高於各項貸款平均增速。一季度，普惠型小微企業貸款平

均利率較上年下降０﹒３８個百分點，民營企業貸款平均利率較上年下降０﹒０６個百分點。



＊戰略性新興產業貸款餘額同比增長超過５０％＊



一季度末，高技術製造業貸款餘額同比增長２８﹒６％，戰略性新興產業貸款餘額同比增長

超過５０％。推動數字經濟發展，數字經濟核心產業貸款同比增長２６﹒２％。積極支持推動經

濟社會發展綠色化、低碳化，一季度末綠色信貸餘額同比增長３４％。

個人住房貸款投放力度加大，９２％用於支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。住

房租賃貸款同比增長９３﹒５％。保障性安居工程貸款持續增長。積極支持就業創業，創業擔保

貸款同比增長１７﹒６％。引導信貸資金持續投入教育、醫療領域，教育行業貸款同比增長

１７﹒５％，助學貸款同比增長２１﹒５％，衛生和社會工作貸款同比增長１８﹒５％。推動補

齊第三支柱養老短板。一季度末，養老理財產品同比增長１７３﹒３％，個人養老金理財快速增

長，特定養老儲蓄存款達到３３６億元。

