《經濟通通訊社２６日專訊》上海浦東新區今日發布建設國際消費中心三年行動計劃，提出

到２０２５年，浦東新區社會消費品零售總額規模超４０００億元（人民幣．下同），文化體育

旅遊產業營收超３０００億元，網絡購物交易額達１０００億元、跨境電商貿易額達１０００億

元；消費類總部企業超１００家；累計引進首店超１０００家；初步建成國際品牌聚集地、時尚

潮流引領地、消費創新策源地、營商環境最佳地。

為實現上述目標，浦東將發起全球消費品牌集聚等八項行動。到２０２５年，浦東要累計引

進國際零售百強企業４０家，引進、培育消費類總部企業及國際經濟組織１００家。同時，新增

萬象天地、冰雪天地、大歌劇院等一批消費類設施場館超過２００萬平方米；每年新增首店

２００家，舉辦１０家至２０場有影響力的商旅文體首發活動。做強體育賽事消費，引進１５項

知名ＩＰ賽事；打造健康產業集聚區和一批具有國際競爭力健康服務項目。力爭推出１個至２個

消費監管領域創新立法事項，新增放心消費創建單位超過６０００家。（ｌｃ）

