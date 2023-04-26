《經濟通通訊社２６日專訊》上海市第一中級人民法院依法今日公開宣判上海銀來投資集團

、公司董事長蒲曉東、副總裁夏小平、執行總裁唐罡、副總經理奚志群集資詐騙案，對銀來集團

以集資詐騙罪判處罰金１億元（人民幣．下同）；對蒲曉東、夏小平均以集資詐騙罪判處無期徒

刑，並處沒收個人全部財產；對唐罡、奚志群分別以集資詐騙罪判處有期徒刑１４年及１１年，

均並處罰金４００萬元。

法院指，夏小平、唐罡等人於２０１３年６月註冊成立銀來集團；２０１４年４月，蒲曉東

加入銀來集團擔任法定代表人，並組建「銀來系」融資、經營平台。在２０１３年８月至

２０１８年１２月，銀來集團通過虛構或放大應收債權、投資項目、投資規模與盈利能力等形式

，虛假包裝多個私募基金等理財產品，未經有關部門批准，向社會不特定公眾公開宣傳和銷售，

累計非法募集資金１４３億元，至案發共造成逾７７００名被害人經濟損失３６億元。前述所募

資金主要用於兌付投資人本息、集團運營支出及隨意投資等。

上海一中院認為，銀來集團及其直接負責的主管人員蒲曉東、夏小平、唐罡及直接責任人員

奚志群，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪，

結合本案事實、性質、情節和社會危害程度等，依法作出上述判決。（ｌｃ）

