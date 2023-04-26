《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０９﹒１億元，買盤超賣盤，流入１０﹒９億元，佔每日額度２﹒１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
１１﹒１１億元，佔每日額度２﹒６４％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
26/04/2023 16:25
《滬港通》北上全日流入１０﹒９億，南下全日流入１１﹒１億
《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０９﹒１億元，買盤超賣盤，流入１０﹒９億元，佔每日額度２﹒１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
１１﹒１１億元，佔每日額度２﹒６４％。
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