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AH股新聞

26/04/2023 16:25

《滬港通》北上全日流入１０﹒９億，南下全日流入１１﹒１億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０９﹒１億元，買盤超賣盤，流入１０﹒９億元，佔每日額度２﹒１％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒８９億元，買盤超賣盤，流入
１１﹒１１億元，佔每日額度２﹒６４％。

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