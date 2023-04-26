《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國全面實現不動產統一登記

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自然資源部部長王廣華２５日在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，中國全面實現

不動產統一登記。全國不動產登記隊伍十年來累計頒發不動產權證書７﹒９億多本、不動產登記

證明３﹒６億多份，電子證書證明３﹒３億多本。



專項債靠前發力，力促經濟金融良性循環

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今年以來，新增專項債券發行超１﹒５萬億元人民幣，對帶動擴大有效投資、保持經濟平穩運行

發揮了重要作用。與此同時，為緩解中小銀行資本補充壓力，多地公布支持中小銀行發展專項債

券落地實施進展。



國務院發布推動外貿穩規模優結構意見

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國務院近日發布《關於推動外貿穩規模優結構的意見》，提出要更大力度推動外貿穩規模優結構

，確保實現進出口促穩提質目標任務。具體舉措包括，培育汽車出口優勢、研究設立服務貿易創

新發展引導基金二期等。





《上海證券報》



國辦發文穩外貿，１８條舉措助企穩訂單拓市場

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國務院日前發布《關於推動外貿穩規模優結構的意見》，從六大方面提出１８條具體措施，打出

穩外貿政策「組合拳」，以幫助企業穩訂單拓市場。



中國全面實現不動產統一登記

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自然資源部部長王廣華２５日說，經過十年不懈努力，中國全面實現不動產統一登記，不動產統

一登記制度體系基本成型。



中證監四方面推動ＲＥＩＴｓ市場健康平穩運行

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中證監債券部主任周小舟２５日在北京市２０２３年基礎設施ＲＥＩＴｓ產業發展大會上表示，

未來中證監將從四個方面入手，推動ＲＥＩＴｓ市場健康平穩運行，包括推動消費基礎設施

ＲＥＩＴｓ項目盡快落地，研究優化ＲＥＩＴｓ估值體系，制定產業園區、高速公路等成熟資產

審核要點等。





《證券時報》



習近平向亞洲文化遺產保護聯盟大會致賀信

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國家主席習近平２５日向亞洲文化遺產保護聯盟大會致賀信並指出，中國願在聯盟框架下，同亞

洲各國攜手加強文化遺產保護經驗交流，積極推動文化遺產領域國際合作，構建全球文明對話合

作網絡。



科技巨頭紛紛布局，人工智能「ｉＰｈｏｎｅ時刻」已到？

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生成式ＡＩ或引發新一輪技術革新，未來生成式ＡＩ可能成為新的入口或是一個新的操作系統，

讓「ＡＩ＋」模式可以廣泛應用於各行各業，對傳統的商業模式進行革新。但由於仍處於發展初

期，生成式ＡＩ目前同樣面臨多重挑戰。



銀行股投資重回基本面邏輯

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近段時間，銀行板塊的走勢顯著強於大盤，銀行股多次在分化加劇的市場環境中，走出了逆勢上

漲的獨立行情。多家國有大行、股份行Ａ股在持續上漲中已觸達近年來股價新高。若將銀行視作

國內經濟的穩定器，那銀行股可謂整個資本市場的壓艙石。（ｌｃ）

