《神州經脈》外圍市場不穩，滬市今日（２６日）上演穩盤大戰，銀行股顯著回調，地產股

下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持至全日收市，滬綜指收跌

０﹒０２％，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科技股今日大反攻，新能源

車、環保能源急漲，醫藥、ＡＩＧＣ等概念反彈，帶領深市終結五連跌，深成指升０﹒３３％，

創業板指漲１﹒５４％。

兩市全日成交１１２２２億元（人民幣．下同），按日減少１％，連續第十七個交易日破萬

億，陸股通恢復淨流入約７﹒５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 銀保監今日（２６日）公布數據顯示，一季度末銀行業金融機構不良貸款餘額３﹒９萬億

元，較年初增加１２５９億元，不良貸款率１﹒６８％，同比下降０﹒０９個百分點。商業銀行

逾期９０天以上貸款與不良貸款比例為８２％，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平

穩，商業銀行流動性覆蓋率１４９﹒５％。一季度末，銀行業金融機構資產總額３９７﹒３萬億

元，同比增長１１％。保險公司總資產２８﹒４萬億元，同比增長１０﹒５％。一季度，保險公

司原保險保費收入１﹒９５萬億元，同比增長９﹒２％，賠款與給付支出４９３２億元，同比增

長９﹒３％。商業銀行累計實現淨利潤６６７９億元（人民幣．下同），同比增長１﹒３％。一

季度末，商業銀行資本充足率為１４﹒８６％。



２﹒ 據《路透》報道，９位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由，敦促拜登制裁華為雲和阿

里雲，及其他中國雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。他們指，中國雲計算公司越來越多地與某

些受制裁的外國實體打交道，直接挑戰美國的國家安全和經濟安全利益，其中阿里雲與中國軍方

的密切聯繫「使其成為明顯持續的國家安全威脅」，要求拜登政府官員將其列入商務部的出口管

制名單。中國外交部發言人毛寧表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業。

另阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調１５％至５０％，存儲產品最高降幅達

５０％。此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。



３﹒ 中指研究院統計數據顯示，目前內地已有逾４０城調整首套房貸利率下限至４％以下，進

入「３時代」；廣東部分城市甚至已取消首套房貸利率下限。至於房地產政策一直較嚴的上海，

２０２１年７月２４日起首套房貸利率調整為ＬＰＲ＋３５個點子，即４﹒６５％，二套房貸利

率調整至ＬＰＲ＋１０５個點子，即５﹒３５％，至今尚未有變化，而未來基點會否下調，上海

本地媒體引述權威人士指，暫時還沒有相關安排。另中指院數據顯示，截至４月２１日，內地

２２城中有１８城完成今年首輪集中土拍，「觸頂」成交地塊佔比達４８％，其中上海今年首輪

土拍創２０２１年集中土拍開啟以來最高熱度，共出讓１９宗地，成交總金額約５２０億元，觸

頂成交佔比達７９％，整體溢價率高達７％。



４﹒ 國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定

和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度等五方面共１８條意見，包括培育汽車出口

優勢；加大進出口信貸支持；鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大

跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求；完善邊境貿易支

持政策等，要求做大沿邊省份對外貿易，探索建設邊民互市貿易進口商品數據監測平台，修訂出

台邊民互市貿易管理辦法等，增加自周邊國家進口。



５﹒ 國家市場監督管理總局副局長甘霖２６日表示，針對直播帶貨這種新模式、新業態，一方

面要堅持包容審慎監管，另一方面必須要守住法律底線，確保在規範中發展。對管理不力、屢屢

出現問題的平台，要通過約談、責令改正等方式督促其整改落實；對明顯違法違規或損害消費者

權益的主播和商家，要依法嚴厲處罰，並根據侵權程度列入信用黑名單，增強監管實效性和震懾

力。



６﹒ 內地一連５天的五一假期即將於２９日展開。官媒《央視新聞》引述中國旅遊研究院院長

戴斌指出，每年春節、五一、國慶假期都是城鄉居民集中出遊的時間，而今年五一尤其不同。預

計今年五一假期全國出遊人數會超過２﹒４億人次，比２０１９年高４個百分點，同時也會創造

１２００億元人民幣消費，將是新冠感染實施「乙類乙管」後旅遊市場恢復的一個轉折點，真正

恢復到２０１９年的水平。另因「燒烤」而紅遍全國的山東淄博，其文化和旅遊局２６日發公開

信，指五一期間中心城區的酒店房間基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網

紅打卡點將交通阻塞、停車難、排隊時間長等，呼籲民眾錯峰出遊。



７﹒ 貴州遵義市市場監督管理局規範全市白酒市場生產經營秩序，禁止未取得許可（備案）生

產白酒；禁止偽造、變造及冒用酒類生產許可證或者超許可範圍生產白酒。白酒廣告禁止使用「

國家級」、「最高級」及「最佳」等用語；禁止虛假標注年份老酒、洞藏老酒，或者偽造生產日

期等引人誤解的內容欺騙、誤導消費者。白酒生產經營禁止採用假冒或仿冒等混淆手段從事市場

交易、實施損害競爭對手行為；禁止利用虛假折價、減價或價格比較等使人誤解的手段實施價格

欺詐，誘騙消費者交易。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後繼續下行，接連跌穿６﹒９２及

６﹒９３關口，盤中最低見６﹒９３２０，不過其後跌幅收窄，收盤報６﹒９２０７，較上個交

易日４時３０分收盤價跌４４點子，四連跌，創３月１０日以來逾一個半月新低。中國外匯交易

中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２３７，較上個交易日大跌３９０點子，三連貶，刷自３

月１３日以來一個半月新低，上個交易日報６﹒８８４７。（ｓｌ）

