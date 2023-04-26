《經濟通通訊社２６日專訊》中國自然資源部宣布中國全面實現不動產統一登記，數據庫覆

蓋全國、實時更新，包含１５億多條不動產登記信息，目前累計頒發不動產權證書近８億本。中

國在最近十多年來一直在討論房地產稅的徵收，但始終處於公眾討論階段，而今次全國不動產數

據庫的設立被視作是房地產稅出台的準備工作之一，市場擔憂房地產稅推出已在路上。

地產股受驚領跌，藍光發展（滬：６００４６６）、新華聯（深：０００６２０）、宋都股

份（滬：６０００７７）跌停，招商蛇口（深：００１９７９）挫２％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒３％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒２％，金地集團（滬：６００３８３）走低１﹒１％。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在中國全面實現不動產統一登記後，的

確會為房地產稅等工作開展提供更便利的條件，但不應理解為房地產稅要開徵。有市場評論認為

，徵收房地產稅將為岌岌可危的地方財政帶來大量收入，但如今中國房地產行業已十分脆弱，經

不起更多打擊，徵收房地產稅相當於飲鳩止渴，現在並不是好時機。（ｅｙ）

