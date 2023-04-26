《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ場銀行股上日（２５日）拉升護盤，今早鳴金收兵大幅撤退

，農業銀行（滬：６０１２８８）挫１﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒４％，工

商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒３％。

城商行跌幅更為顯著，成都銀行（滬：６０１８３８）瀉４﹒８％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）挫４﹒２％，寧波銀行（深：００２１４２）跌３﹒７％，常熟銀行

（滬：６０１１２８）跌２﹒９％，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌２﹒３％，廈門銀行

（滬：６０１１８７）走低２％。

此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，

內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會

銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限，並建議有關部門加大對市場違規行為的查處力度

。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀

行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性看待。（ｅｙ）

