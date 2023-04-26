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AH股新聞

26/04/2023 09:55

《Ａ股焦點》四大行股價回調，農行Ａ跌２％，中行Ａ軟１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ場銀行股上日（２５日）拉升護盤，今早鳴金收兵大幅撤退
，農業銀行（滬：６０１２８８）挫１﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒４％，工
商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒３％。
　　城商行跌幅更為顯著，成都銀行（滬：６０１８３８）瀉４﹒８％，長沙銀行
（滬：６０１５７７）挫４﹒２％，寧波銀行（深：００２１４２）跌３﹒７％，常熟銀行
（滬：６０１１２８）跌２﹒９％，重慶銀行（滬：６０１９６３）跌２﹒３％，廈門銀行
（滬：６０１１８７）走低２％。
　　此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，
內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會
銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限，並建議有關部門加大對市場違規行為的查處力度
。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀
行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性看待。（ｅｙ）

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