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AH股新聞

26/04/2023 09:13

《神州金融》銀行業召開座談會，壓降存款成本成共識

　　《經濟通通訊社２６日專訊》在內地貸款利率下降的同時，存款利率並未相應下降，導致銀
行淨息差下行壓力加大。數據顯示，截至２５日，Ａ股４家上市銀行披露了２０２３年一季報。
其中兩家銀行淨息差收窄，蘇州銀行（深：００２９６６）年化淨息差已降至１﹒７７％，低於
銀行維持合理利潤情況下的淨息差參考線１﹒８％。
　　對此，《上海證券報》引述多位銀行業人士透露，有關部門４月中旬召開座談會，壓降銀行
存款成本成為參會銀行的共識。與會銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限，並建議有關
部門加大對市場違規行為的查處力度。
　　可以見到，４月以來，河南、湖北、內蒙古、南京等地多家中小銀行近期下調定期存款利率
。人行貨幣政策司司長鄒瀾近日亦表示，今年３月，新發生定期存款加權平均利率是２﹒２８％
，和去年４月相比下降了０﹒１６個百分點。
　　展望後市，多位銀行業人士認為，隨著宏觀經濟企穩回升，預期轉好，信貸需求強勁，對公
貸款利率將合理回升。因此，銀行業整體息差已經見底，今年二季度開始全行業息差有望逐步企
穩。（ｌｃ）

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