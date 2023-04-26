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AH股新聞

26/04/2023 09:30

《神州金融》官媒：理性看待存款利率下行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》近期，部分中小銀行先後宣布下調存款利率，引發市場廣泛關
注。有人認為，存款利率下行可能會影響投資者收益以及投資結構。
　　對此，內地官媒《經濟日報》發文指，存款利率下行對投資者的影響較為有限。從短期看，
投資者在定期存款、理財產品、債券這三者之間的投資分布不會發生較大變化。先看理財產品。
今年３月，盡管新發生的定期存款加權平均利率較去年４月下降了０﹒１６個百分點，但此降幅
明顯小於理財產品收益率的同期降幅。再看債券。今年３月，３年期、５年期存款的加權平均利
率分別高於流動性更好的同期限國債收益率近０﹒６個百分點、０﹒８個百分點。
　　從中長期看，存款、貸款利率下行有助於降低企業的融資成本，有助於推動實體經濟企穩回
升，其最終目的是促進經濟肌體健康發展，這與投資者的長期利益一致。
　　文章又指，近期下調利率的銀行，基本上是之前沒有調整過利率的中小銀行。內地貸款利率
持續下行，如果存款利率長期處在高位，負債端成本高企，銀行的息差將大幅收窄，可能導致利
潤承壓，甚至可能影響銀行的穩健經營以及服務實體經濟的可持續性。因此，存款利率下調也是
銀行基於自身經營考量做出的自主決策。（ｌｃ）

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