《經濟通通訊社２６日專訊》內地晶圓代工企業－－中芯集成（滬：６８８４６９）今日開

啟申購，擬在上海科創板公開發行股票１６﹒９２億股，佔發行後總股本的比例為２５％，其中

網上發行４２３００萬股，申購代碼７８７４６９，申購價格為每股５﹒６９元（人民幣．下同

），單一賬戶申購上限為１６﹒９萬股，頂格申購需持有滬市市值１６９萬元。

中芯集成主要從事ＭＥＭＳ和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務，為客戶提供一站

式系統代工解決方案，產品主要應用於新能源汽車、電網、風力發電、光伏儲能、消費電子、家

電等領域。中芯集成在招股書中引用第三方報告稱，在專屬晶圓代工領域，公司在全球排名第十

五，在中國大陸排名第五。

中芯集成成立於２０１８年３月，由越城基金、中芯控股和盛洋電器共同出資設立。此後，

中芯集成經歷多輪股權轉讓和增資。上市前，中芯集成前兩大股東越城基金、中芯控股分別持股

２２﹒７％和１９﹒５７％，其餘股東持股比例均未超過５％。本次發行後，越城基金、中芯控

股的持股比例將分別降至１７﹒０２％和１４﹒６８％。（ｌｃ）

