《經濟通通訊社２６日專訊》德意志銀行亞洲宏觀策略主管馬利卡．薩奇德瓦最新發布的報

告指，隨著多個發達經濟體陷入衰退，中國經濟的復甦將為亞洲經濟增長提供強勁助力。盡管中

國出口還將面臨一定壓力，但支撐復甦的兩個核心支柱－－服務消費和房地產均表現亮眼。

今年２月，中國房地產價格出現１８個月內首次上漲，房屋銷售和房地產投資皆超出市場預

期。主要的薄弱環節是汽車和手機購買量下降，但情況在２月有所改善。報告預計中國經濟將進

入加速增長期，２０２３年全年經濟增長率有望達到６％，２０２４年將達到６﹒３％，消費將

成為今年中國經濟的最大驅動力。

德銀預計，中國的企業債券和股權融資活動將進一步復甦，並且人民幣信貸市場及Ａ股、Ｈ

股市場將成為在華企業的主要融資渠道。此外，中國已與多個東盟國家簽署了貨幣互換協定，共

同促進雙邊貿易中使用本幣結算，繼而提高人民幣與東盟貨幣的直接外匯交易，利於成本和風險

管理。

報告由此預計，今明兩年中國對亞洲出口貢獻度將大幅提升，２０２３年和２０２４年分別

有望增長６﹒０％和６﹒３％。這一積極影響尤其利好那些經濟對華關聯度大於對美關聯度的國

家。（ｌｃ）

