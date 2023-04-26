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AH股新聞

26/04/2023 11:30

《經濟時評》德銀：中國全年ＧＤＰ料增６％，經濟加速提振亞洲

　　《經濟通通訊社２６日專訊》德意志銀行亞洲宏觀策略主管馬利卡．薩奇德瓦最新發布的報
告指，隨著多個發達經濟體陷入衰退，中國經濟的復甦將為亞洲經濟增長提供強勁助力。盡管中
國出口還將面臨一定壓力，但支撐復甦的兩個核心支柱－－服務消費和房地產均表現亮眼。
　　今年２月，中國房地產價格出現１８個月內首次上漲，房屋銷售和房地產投資皆超出市場預
期。主要的薄弱環節是汽車和手機購買量下降，但情況在２月有所改善。報告預計中國經濟將進
入加速增長期，２０２３年全年經濟增長率有望達到６％，２０２４年將達到６﹒３％，消費將
成為今年中國經濟的最大驅動力。
　　德銀預計，中國的企業債券和股權融資活動將進一步復甦，並且人民幣信貸市場及Ａ股、Ｈ
股市場將成為在華企業的主要融資渠道。此外，中國已與多個東盟國家簽署了貨幣互換協定，共
同促進雙邊貿易中使用本幣結算，繼而提高人民幣與東盟貨幣的直接外匯交易，利於成本和風險
管理。
　　報告由此預計，今明兩年中國對亞洲出口貢獻度將大幅提升，２０２３年和２０２４年分別
有望增長６﹒０％和６﹒３％。這一積極影響尤其利好那些經濟對華關聯度大於對美關聯度的國
家。（ｌｃ）

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