《經濟通通訊社２６日專訊》受到鋰價急跌影響，鋰礦產業鏈上市公司業績大幅波動，今年

一季度業績較去年錄得明顯下滑，《證券日報》引述分析指，市場對碳酸鋰的市場預期在修正，

炒作投機商出清，行業將回歸理性。



＊超五成上市鋰企首季淨利潤同比下滑＊



據上海鋼聯發布的數據，自２０２２年１１月下旬以來，電池級碳酸鋰均價從最高點

５９﹒５萬元（人民幣．下同）╱噸一度跌至１７﹒５萬元╱噸，最大跌幅超７０％。截至４月

２４日，電池級碳酸鋰市場價格約為１８萬元╱噸，較年初下降６６﹒３６％。

同花順ｉＦｉｎＤ數據顯示，截至４月２５日，已有３７家鋰礦產業鏈上市公司披露去年年

報，超七成公司淨利潤實現同比增長，尤其是頭部鋰礦上市公司業績暴增；不過２０２３年一季

度，鋰礦企業業績卻「反轉」，在已披露一季報的３０家企業中，超五成企業淨利潤同比下滑，

且有５家企業淨利潤由盈轉虧。

電池材料企業當升科技相關負責人表示，碳酸鋰價格劇烈波動對公司的生產運營安排有較大

的影響。站在公司的角度，希望碳酸鋰價格能保持相對穩定，不要暴漲暴跌，不僅有利於企業，

更有利於行業平穩發展。



＊分析：囤積居奇、炒作的投機商將慢慢出清＊



真鋰研究院首席分析師墨柯表示，目前ＯＥＭ的新能源整車庫存和電池庫存都比較大，這種

情況下，電池廠的開工率不容易恢復正常。今年很可能會發生洗牌，一些廠商會被淘汰掉。

《證券日報》引述市場人士認為，從鋰礦產業鏈不同環節來看，當前市場對碳酸鋰的市場預

期在不斷修正，隨著碳酸鋰價格的大幅下滑，此前囤積居奇、炒作的投機商會慢慢出清，行業會

逐漸回歸理性。屆時碳酸鋰價格穩定和逐步回歸也將更利於產業長遠發展。（ｄｗ）

