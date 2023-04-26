《經濟通通訊社２６日專訊》據比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）官方宣布，比

亞迪智利分公司近日與智利生產促進委員會（ＣＯＲＦＯ）就鋰電池材料生產方面達成協議，宣

布比亞迪在智利獲得磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）正極材料的生產資質和建廠許可。

智利生產促進委員會（ＣＯＲＦＯ）２０２２年８月，邀請企業就如何在智利發展碳酸鋰和

氫氧化鋰高附加值產品方面提供方案。比亞迪近日成功中標，成為智利生產促進委員會指定的生

產商，以優勢價格獲得智利礦業化工集團生產的原材料供應，２０３０年之前，供應量每年可達

到１１２４４噸。

此外，比亞迪智利分公司簽署相關合同，獲得在智利北部安托法加斯塔

（Ａｎｔｏｆａｇａｓｔａ）地區建設鋰電正極材料工廠的許可。規劃年產量５萬噸，總投資預

計２﹒９億美元以上，計劃２０２５年末正式開始運營。

比亞迪ＡＨ齊升，Ａ股升２﹒８％，報２５１﹒１元；Ｈ股升３﹒４％。

智利早前宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，不過，智利政府稱不會終止

目前的合同。（ｄｗ）

