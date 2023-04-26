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AH股新聞

26/04/2023 14:41

《汽車新勢力》比亞迪在智利獲磷酸鐵鋰正極材料生產資質建廠許可

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）官方宣布，比
亞迪智利分公司近日與智利生產促進委員會（ＣＯＲＦＯ）就鋰電池材料生產方面達成協議，宣
布比亞迪在智利獲得磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）正極材料的生產資質和建廠許可。
　　智利生產促進委員會（ＣＯＲＦＯ）２０２２年８月，邀請企業就如何在智利發展碳酸鋰和
氫氧化鋰高附加值產品方面提供方案。比亞迪近日成功中標，成為智利生產促進委員會指定的生
產商，以優勢價格獲得智利礦業化工集團生產的原材料供應，２０３０年之前，供應量每年可達
到１１２４４噸。
　　此外，比亞迪智利分公司簽署相關合同，獲得在智利北部安托法加斯塔
（Ａｎｔｏｆａｇａｓｔａ）地區建設鋰電正極材料工廠的許可。規劃年產量５萬噸，總投資預
計２﹒９億美元以上，計劃２０２５年末正式開始運營。
　　比亞迪ＡＨ齊升，Ａ股升２﹒８％，報２５１﹒１元；Ｈ股升３﹒４％。
　　智利早前宣布將鋰礦收歸國有，以促進其經濟發展並保護環境，不過，智利政府稱不會終止
目前的合同。（ｄｗ）

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