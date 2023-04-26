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AH股新聞

26/04/2023 09:26

據報加拿大安大略教師退休基金關閉駐香港中國股票投資團隊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》引述消息報道，加拿大第三大退休基金安大略教師
退休基金（ＯＴＰＰ）上周關閉駐香港的中國股票投資團隊。
　　該退休基金發言人Ｄａｎ　Ｍａｄｇｅ確認，公司將不再在亞洲設有以國家為重點的選股團
隊，因此其在港辦事處的五名員工將會離職。日後將專注在加拿大多倫多尋找亞洲的投資機遇，
與其他地區的投資作相同處理，基金發言人強調，中國和亞洲繼續是該退休基金的投資重點之一

　　報道指，上述決定是基於中國與西方日益緊張的關係，以及全球利率上升導致股權投資環境
充滿挑戰的情況下所作出的。同時，國際投資者亦因為地緣政治不穩，近年持續減少中國相關投
資，所以ＯＴＰＰ決定撤出香港。
　　退休基金數據平台Ｇｌｏｂａｌ　ＳＷＦ顯示，去年底ＯＴＰＰ已完全退出中國國內Ａ股市
場。據報，ＯＴＰＰ資產規模達２４７０億加元（約１﹒４２萬億港元），中國相關資產佔
ＯＴＰＰ的總投資規模約為２％，即約５０億加元（約２８８﹒５億港元）。
　　ＯＴＰＰ官網顯示，亞太區設有多個辦公室，分別在香港、印度孟買和新加坡，員工團隊超
過４０人，管理資產總值約１６０億美元，形容亞太區是其中一個最值得投資的地區，於亞洲設
立辦事處超過１０年，香港為投資大中華區、南韓和日本的橋樑。（ｊｔ）

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