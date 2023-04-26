  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/04/2023 08:26

【恒大困局】恒大地產：截至２月底未清償到期債務２３７１億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產在深交所公布，截至２
月末涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約２３７０﹒７１億元（人民幣．下同）
。其中，逾期商票共計約２４７９﹒７５億元，而涉及標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件
數量共１３１７件，標的總金額約３１２４﹒５５億元。
　　截至３月底，恒大地產被列為失信被執行人的情形達４４項。（ｃｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金